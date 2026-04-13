ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22654521 www.24chasa.bg

Световното плуване отмени санкциите срещу Русия и Беларус

3172

Световната федерация по водни спортове World Aquatics отмени санкциите срещу руски и беларуски спортисти и им позволи да се състезават под нейна егида със своето знаме и химн, съобщи пресслужбата на централата.

„На спортисти с руско или беларуско гражданство ще бъде разрешено да се състезават във водни спортове заедно със своите колеги, представляващи други държави, носейки своите екипи, знамена и химни", се казва в изявлението на World Aquatics.

Следващият турнир, където руски спортисти ще могат да се състезават с националното знаме и химн, ще бъде световната купа по водна топка за жени, Дивизия II, които ще се проведат от 21 до 26 април в Малта.

Световната купа по плуване ще се проведе в Ибиса, Испания, на 24 и 25 април. Руските спортисти ще могат да се състезават със знамето и химна в състезания на World Aquatics само след успешно преминаване на поне четири последователни антидопингови теста. Русия и Беларус също възстановиха пълноправното си членство в World Aquatics.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

