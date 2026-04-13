ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22654598 www.24chasa.bg

Мбапе готов за "Байерн", тренира с лепенка

1540
Килиан Мбапе тренира с лепенка на веждата днес. Снимка: instagram.com/realmadrid/

В лагера на "Реал" (Мадрид) си отдъхнаха за Килиан Мбапе преди реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу "Байерн" в сряда от 22 ч в Мюнхен.

Французинът бе ударен с лакът в главата по време на равенството 1:1 срещу "Жирона" в петък, при което получи кървяща рана. В неделя мадридчани обявиха, че Мбапе не е могъл да участва в отборната тренировка „поради оплаквания и като превантивна мярка". В резултат на това притесненията в Испания бяха големи.

Участието му срещу "Байерн" обаче явно не е застрашено. Мбапе проведе днес пълноценна тренировка.

Единствено пластирът над дясната му вежда все още напомняше за нараняването. След упражнения за владеене на топката и тактическа част заниманието завърши с двустранна игра.

Мбапе отбеляза гола за 1:2 в първия мач с "Байерн", който бе в Мадрид.

Килиан Мбапе тренира с лепенка на веждата днес. Снимка: instagram.com/realmadrid/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Предвестник на седмицата: В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”