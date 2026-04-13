Треньорът на ЦСКА: "Левски" игра с четирима централни защитници

Треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен, че отборът му успя да пробие сгъстената защита на "Левски" и да стигне до равенството 1:1 в дербито.

"Знаехме, че "Левски" ще играе по този начин с четирима централни защитници в една линия, от нас се искаше да намерим път в тази защита и успяхме да пробием след разбъркване в наказателното поле и това ми носи радост", коментира Христо Янев.

"Отборът показва характер в поредица от мачове. Борим се във всеки един мач, във всяка една секунда, без значение от обстоятелствата. Поздравявам момчетата, търсехме път към гола. В предното дерби имаше критики как Христо Янев е играл дефанзивно, а сега те играха с четирима централни защитници, плюс още двама пред тях, които не напускаха този блок. Беше трудно да го пробием. Радвам се, че накрая успяхме.

Не бива да забравяме от къде тръгнахме и къде сме в момента... какъв път преминахме", каза Христо Янев.

Треньорът разкри, че защитникът Лумбард Делова е отпаднал от групата в последния момент, тъй като лекарският щаб е препоръчал играчът да получи почивка.