Боримиров: "Левски" винаги е сам срещу всички останали

2948
Даниел Боримиров Снимка: "Левски"

"Знаем, че всички са срещу нас. "Левски" е винаги сам срещу останалите.

Това каза изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров след равенството 1:1 във вечното дерби с ЦСКА. "Червените" изравниха дълбоко в добавеното време.

"Може би програмата, която е направена, повлиява. "Лудогорец" ще играе два дена след нашия мач. Тези мачове трябва да се играят в един и същи ден", оплака се Боримиров.

"Напрежението може от вас, журналистите, с това, което пишете по медиите. Всеки един от играчите чете малко или много, това нещо може да докара напрежение", каза още той и отново върна лентата назад със седмица, когато "сините" не биха "Добруджа" далеч от дома. 

И потвърди оправданието на треньора на "Левски" Хулио Веласкес, че теренът е бил ужасен.

"В Добрич трябваше да отидете да заснемете терена, на който се игра. Като ще вдигаме качеството на футбола, трябва да има и условия да вдигаме качеството на футбола. А не да говорим сега "Левски" как бил играл. Как се дават лицензи на такива отбори?

