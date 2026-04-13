Помощникът на Веласкес: Момчетата са тъжни в съблекалнята, логично е

"Тежък удар, момчетата са тъжни в съблекалнята, логично, нормално е с такъв гол в края".

Това каза помощник треньорът на "Левски" Фернандо Гаспар, който води "сините" във вечното дерби с ЦСКА. Испанският предводител на столичани бе наказан за мача с "червените". И затова неговият помощник бе край тъч линията.

Много равностоен мач. Също е факт, че двата гола паднаха след статични положения. Смятам, че имахме контрол върху мача през цялото време. Бяхме компактни и добре разположени по целия терен. Смятам, че и емоционално контролирахме мача. Всичко това – беше от значение да отбележим гол. Много жалко, че при последната атака загубихме двете точки. В крайна сметка трябва да се бориш до последния съдийски сигнал. Това е част от играта. В крайна сметка е част от футбола, наложи се да го изиграем без треньора на скамейката. Продължава борбата за титлата. За да влизаме в повече детайли, трябва да изчакаме и жребия. Максимално мотивирани сме да спечелим шампионата", каза още помощникът на Хулио Веласкес.