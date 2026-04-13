"Синият" капитан: Яд ни е за равенството с ЦСКА, изтървахме 2 точки

2340
Халфът на "Левски" Георги Костадинов в опит да открадне топката от съперников играч. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Капитанът на "Левски" Георги Костадинов изрази разочарование, че "сините" не успяха да задържат минималния си аванс в дербито с ЦСКА и допуснаха късен изравнителен гол за крайното 1:1.

„Няма как да не ни е яд, загубихме две точки в последната минута във втори мач в последната седмица. По-важното е, че показахме добра и дисциплинирана игра. Спазихме плана", коментира Костадинов.

„Има умора и е нормално да се допускат грешки. Допреди мача водихме 9 точки, сега са 10. Трябва да спазваме нашия план и ще имаме успех.

Влизаме с мисълта, че трябва да останем скромни, и да продължим да работим. Нищо не сме постигнали даром. "Левски" винаги е фаворит", каза още Георги Костадинов.

