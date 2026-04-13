Шеф в ЦСКА: Отборите не би трябвало да да се срамуват от качеството на вечното дерби

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков коментира ремито 1:1 в дербито с "Левски".

"На база всички изиграни десетилетия наред двубои, особено последните 2,3 десетилетия, не знам защо се очаква нещо повече, освен много единоборства, много агресия от двата отбора, тактическа зрялост и предпазливост. Смятам, че днес в никакъв случай качеството не бе такова, че да се срамуват отборите от показаното.

Двата отбора се съобразяват със силните страни на противника, което е нормално, извличайки максимума от своята игра, или поне опитвайки се. Но не това е най-важното. Най-важното е, че имаше и позитиви. Най-вече, по-скоро с позитиви можем да приключим двубоя, заради характера, играта ни също.

Ние не сме го поставяли под съмнение влизане в четворката. Ние имаме нашите си цели, които са много по-високи от моментното класиране, така че бяхме наясно, че ще влезем в четворката, наваксвайки много точки дотук през сезона, но най-важното е да сме в позиция в края, в която да играем в Европа", обяви Величков.