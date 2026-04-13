Ганайски национал отрече още 2 обвинения в изнасилване

Ганайски национал отрече още 2 обвинения в изнасилване

Томас Партей излиза от съда. Снимка: Ройтерс

Футболистът на испанския "Виляреал" Томас Партей се яви в лондонски съд, където пледира невинен по две допълнителни обвинения в изнасилване, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Националът на Гана, преди това отрече пет обвинения за изнасилване, свързани с две жени, плюс обвинение за сексуално посегателство срещу трета жена между 2021 и 2022 г. Впоследствие 32-годишният халф беше обвинен в още две престъпления за изнасилване, свързани с четвърта жалбоподателка, през декември 2020 г., по които той пледира невинен в Кралския съд в Саутуарк.

Предполагаемите престъпления са извършени, когато Партей е играл за "Арсенал" във Висшата лига на Англия. Той напусна клуба миналото лято и подписа с испанския Виляреал.

Партей беше освободен под гаранция преди процеса срещу него, който трябваше да започне през ноември, но може да бъде отложен.

Партей беше привлечен в "Арсенал" от "Атлетико" (Мадрид) за 50 милиона евро през 2020 г. и стана ключов играч на английския отбор, преди договорът му да изтече в края на юни.

