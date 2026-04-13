Пак не дадоха дузпа за "Берое" при игра с ръка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Берое" и "Локо" (Пд) завършиха 0:0 в мач от последния кръг на редовния сезон в Първа лига, игран в Стара Загора.

Двата отбора създадоха редица ситуации за отбелязване на гол, но не успяха да ги реализират.

Така "Берое" остана на 15-ата предпоследна позиция в класирането с 23 точки, а "железничарите" са 5-и с 46.

За старозагорци имаше дежавю с неотсъдена дузпа за игра с ръка.

Още в 4-ата минута Севи Идриз изби топката в ръката на своя съотборник Каталин Иту в наказателното поле на пловдивчани. Първоначално реферът Мартин Великов подмина ситуацията, но след това бе привикан от ВАР арбитрите Стоян Арсов и Геро Писков да преразгледа ситуацията.

Промяна не настъпи, което вбеси домакините.

На "Берое" това се случва за втори път след загубата с 0:3 от ЦСКА на 4 април.

Тогава след удар на домакините топката явно разклати дясната ръка на защитника на столичани Адриан Лапеня. Главният съдия Тодор Киров не видя дузпа, а отговорникът за ВАР системата Георги Кабаков прецени, че дори не трябва и проверка.

Не такова обаче бе мнението на президента на БФС Георги Иванов-Гонзо, който революционно за поста си поиска Кабаков да бъде наказан до края на сезона.