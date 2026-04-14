Григор Димитров прекъсна историческа серия

Григор Димитров вече не е сред първите 100 на световната ранглиста и така бе сложен край на впечатляваща и много престижна серия.

Заради отпадането си още на старта на турнира “Мастърс 1000” в Монте Карло най-добрият български тенисист в историята не можа да защити точките си за четвъртфинала миналата година и е 135-и в новата световна ранглиста. Така Димитров прекъсна серията си от 710 поредни седмици в топ 100, започнала на 2 април 2012 г. Това е вторият най-продължителен престой в стотицата сред все още играещите тенисисти след този на Новак Джокович. Сръбският рекордьор по титли от “Големият шлем” започна своята седмица №1063. Трети е Александър Зверев (538), следван от Карен Хачанов (476) и Данил Медведев (470).

Григор излиза от топ 100 на света за първи път от 19 март 2012 г., когато бе №101. Сегашното 135-о място е най-ниската му позиция от 11 октомври 2010 г. (№136).

От началото на този сезон нашият тенисист има само два спечелени мача - срещу Пабло Кареньо Буста (Исп) в Бризбейн и в Индиън Уелс, където си върна на Теранс Атман (Фр) за загубата в Акапулко.

Пропадането на Димитров в ранглистита има обяснение и това е контузията, която получи в осминафинала на “Уимбълдън”, когато играеше страхотно срещу Яник Синер (Ит). Заради разкъсания гръден мускул бившият №3 в света се завърна чак на турнира в Париж.