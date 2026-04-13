Вратарят на хокеистите ни №2 на световното в София

Българският национален отбор по хокей на лед записа втората си победа на световното първенство за мъже в София, след като се наложи 6:4 (1:0, 4:1, 1:3) над Тайван в последния си мач от група 2 на дивизия II. Нашите завършиха на четвъртото място в групата с 6 точки, като изпревариха Киргизстан и Тайван. Така националите избегнаха изпадане в по-долна дивизия.

Вратарят на нашия отбор Иван Стойнов завърши на второ място в индивидуалната класация на своя пост с 90,60% спасени удари. На първо място е Максим Каляев от Израел с 91,91%, който е бивш национален състезател на Русия.

Догодина световното най-вероятно ще е в Киргизстан. Въпреки първото си място Израел остава в нашата група заради отмененото първенство (група 1) в ОАЕ.

