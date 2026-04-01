"Лийдс" и Илия Груев удариха 2:1 "Манчестър Юнайтед" на "Олд Трафорд" за ценни 3 т.

Изключителна ценна в борбата за спасение на мястото в английската Висша лига победа постигна "Лийдс" на футболист №1 на България Илия Груев срещу гранда "Манчестър Юнайтед", и то на неговия стадион "Олд Трафорд".

Йоркширци стигнаха до престижния успех на "Олд Трафорд" след попадения на Ноа Окафор (5, 29) в срещата от 32-ия кръг. В 56-ата мин Лисандро Мартинес от състава на "Юнайтед" получи директен червен картон за спиране на устремилия се към вратата Доминик Калвърт-Люин.

Въпреки това Каземиро вкараха за домакините в 69-ата мин.

Мениджърът на "Лийдс" Даниел Фарке реагира веднага с пускане в игра на Груев, който стартира като резерва, с цел контрол на топката и осигуряване на спокойствие в средата на терена.

И той си свърши работата. И 15-те паса на българския халф бяха точни, той върна веднъж притежанието на топката, пробва един удар, направи 2 изчиствания, спечели и 2-та си въздушни дуела, като вторият бе и последното отиграване в мача.

Така "Лийдс" въпреки 2 добри шанса за домакините запази аванса си и взе трите точки на "Олд Трафорд". С тях тимът на Груев се има на 15-ото място вече 36 т. е на 6 от зоната на изпадащите. "Юнайтед" е 3-и с 55 т.

До края на сезона остават 6 кръга.

Победата е първа за "Лийдс" на "Олд Трафорд" след пауза от над 45 г.

Интересното е, че с този резултат Груев и компания добавиха още една двойка мачове срещу грандове във Висшата лига през този сезон (на "Еланд Роуд" мачът завърши 2:2) без загуби.

"Лийдс" не падна също така от "Ливърпул" и "Челси".