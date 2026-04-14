Наша щангистка с номинация за №1 в Европа

Най-големият съперник избяга от Карлос Насар

1908
Карлос Насар Снимка: Startphoto.bg

Най-големият съперник на Карлос Насар за титлата на европейското по вдигане на тежести се отказа от пряк сблъсък с олимпийския ни шампион и световен рекордьор.

Носителят на титлата от игрите в Рио де Жанейро през 2016 г. Киануш Ростами промени категорията, в която ще участва на първенството на континента в Батуми (Груз). Иранецът от кюрдски произход, който от миналата година представя Косово и така има право да участва на европейско, се е записал при 88-килограмовите.

На световното във Фьорде (Нор) през октомври Насар и Ростами бяха в една категория, като българският щангист спечели третата си титла със страхотни опити в изтласкването, а иранецът завърши едва на пето място.

На европейското състезанието в кат. до 94 кг, в която е Карлос Насар, е на 24 април от 15 часа българско време и ще се излъчва пряко по bTV.

