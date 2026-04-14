Наша щангистка с номинация за №1 в Европа

Щангистката ни Бояна Костадинова е номинирана за изгряваща звезда от европейската федерация.

Точно Костадинова ще открие българското участие на европейското в Батуми на 19-и от 16 часа при 48-килограмовите. На следващия ден имаме цели четирима представители.

От 12 часа вдигат Дениз Данев и Ангел Русев в категория до 60 килограма, а от 15 часа Иван Димов и Здравко Пеловски са при 65-килограмовите. На 21-и единствен ще се състезава Диян Пампорджиев, като категория до 77 килограма е от 19 ч. Галя Шатова излиза от 16 ч на 22-и. Мария-Магдалена Кирева е единствената в група “Б” на европейското от българите, като ще се състезава на 23-и от 14 ч.

Най-очакваната категория до 94 килограма с Карлос Насар е на 24-и от 16 ч, а участието ни приключват Давид Фишеров и Христо Христов при 110-килограмовите от 19 ч на 25-и.

