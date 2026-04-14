Матеус: Фьолер единствен може да направи чудото и да върне в Нойер в бундестима

Според бившия селекционер на България и европейски и световен шампион с Германия спортният директор на бундестима Руди Фьолер единствен може да върне в него 40-годишния вратар на "Байерн".

„Това е най-голямата задача, която Руди то има. Той е малко като Франц Бекенбауер, него го слушат. Може би селекционерът Юлиан Нагелсман също би го послушал и ще се обади на Мануел Нойер.

Единственият, който би могъл да сътвори това чудо, е Руди Фьолер. Защото и двамата имат добър контакт с него. И разбира се, може да има ефект, когато някой като Руди говори с даден играч", сподели Матеус в предаването Sky90.

Нойер се оттегли от националния на Германия след домакинското Евро 2024.

Той трябваше да бъде наследен на вратарския пост от Марк-Андре тер Стеген. Стражът на "Барселона" обаче е преследван от контузии.

Затова сега за Германия пази Оливер Бауман от "Хофенхайм".

Нойер обаче е във феноменална форма и това кара и други освен Матеус да призовават за негово включване в състава за световното.