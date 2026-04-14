Илия Груев приключи работа с "начало" и започна с "край" в Германия

Илия Груев контролира загрявка на "Фортуна". Снимка: клубен фейсбук

Интересен куриоз се получи със значението на фамилиите на стария и новия треньор в германския отбор на Илия Груев „Фортуна" (Дюселдорф), в чийто щаб бившият национал е помощник от началото на октомври миналата година.

След 4 загуби поред във Втора бундеслига старшията Маркус Анфанг бе уволнен, а на негово място бе назначен Александер Енде.

Фамилията на първия означава „начало", а на наследника му - „край".

Груев продължава работата си като асистент, тъй като беше избор на самия клуб при привличането си.

5 кръга преди края на сезона „Фортуна" е на 14-о място от 18 участници във Втора бундеслига.

От 16-ата позиция, която праща на бараж срещу третия от III лига, го дели само 1 точка - 31 срещу 30 за "Айнтрахт" (Брауншвайг).

Първият сигурен изпадащ към момента - 17-ият "Гройтер Фюрт" също е с 30.

