"Милан" готов да се раздели с Леао срещу 80 млн. евро

"Байерн" и "Барселона" сериозно обмислят възможността да привлекат нападателя на "Милан" Рафаел Леао, пише вестник Gazzetta dello Sport.

Отношенията на 26-годишния португалец с феновете на "росонерите" са се влошили през последните месеци и напускането му за 80 милиона евро може да стане реалност, въпреки клаузата за освобождаване от 175 милиона евро в договора му.

"Манчестър Юнайтед" може да бъде опция за португалеца във Висшата лига, а интерес има и от клубове от Саудитска Арабия. Леао е в "Милан" от август 2019 година, а договорът му е до 30 юни 2028 г.

През сезон 2025/26 нападателят е отбелязал десет гола и е дал две асистенции в 26 мача.