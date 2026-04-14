Кристиано Роналдо иска да играе и на следващото световно, когато ще е на 45 години

Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

41-годишният нападател на "Ал Насър" и португалския национален отбор Кристиано Роналдо говори за потенциалното си участие на световното първенство през 2030 г. По време на турнира той ще бъде на 45 години.

"Все още не съм се отказал от възможността да играя на Световното първенство през 2030 г. Вкарвам голове всяка седмица на 41 години, така че може би ще мога да играя още четири години", цитира DAZN думите на Роналдо в социалните мрежи.

Световното първенство през 2030 г. ще се проведе в шест държави: Уругвай, Аржентина и Парагвай ще бъдат домакини на откриващите мачове, докато основната част от състезанието ще се проведе в Испания, Португалия и Мароко.

Най-доброто класиране на Португалия на Мондиал е третото място през 1966 г.

