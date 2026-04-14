Мениджърът на "Юнайтед": Получихме най-лошото съдийско решение без основание

Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Майкъл Карик описа червения картон на защитника Лисандро Мартинес при загубата с 1:2 от "Лийдс' във Висшата лига като „едно от най-лошите" съдийски решения, които е виждал.

Аржентинският централен бранител беше изгонен след проверка от ВАР, след като дръпна противниковия нападател Доминик Калвърт-Люин за косата в 56-ата минута. Оставяйки отбора си с човек по-малко при изоставане с 0:2, „червените дяволи" все пак успяха да върнат едно попадение, благодарение на Каземиро, но не успяха да се преборят за повече.

Мартинес изглеждаше сякаш не може да повярва на отсъждането, а наставникът Майкъл Карик изрази недоволството си в интервю след срещата.

„Това не е дърпане, не е агресивно, той го докосва и след това е изгонен. Най-лошото е, че беше изпратен да го прегледа като ясна и очевидна грешка. Шокиращо е. Той беше изкаран извън баланс заради това, леко докосва косата му, а на повторението изглежда по-зле. В два поредни мача тези решения са срещу нас, но това беше едно от най-лошите, които съм виждал", заяви временният мениджър на "Манчестър Юнайтед" пред „Скай Спортс".

С това поражение тимът на Карик изпусна шанса си да се отдалечи на 3 точки от четвъртия "Астън Вила", но с 55 точки и все още на третата позиция в класирането, изглежда сигурно, че ще участва в Шампионската лига през следващия сезон.