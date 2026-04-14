Компанията майка на "Челси" отчете загуба от 630 милиона лири, съобщава Football.London. Загубата е за 12-месечния период, завършващ на 30 юни 2025 г.

BlueCo е консорциум, воден от Тод Бели, който придоби лондонския клуб за 4,25 милиарда паунда през май 2022 г. Компанията също така притежава изцяло френския "Страсбург", а двата отбора са установили тясно партньорство - старши треньорът Лиъм Розеньор се присъедини към "Челси" от френския клуб през януари.

Бели и неговите партньори губят средно по 10,4 милиона паунда седмично от футболните си клубове. Така общите загуби на BlueCo от закупуването на "Челси" вече надхвърлят 1,6 милиарда лири.

"Челси" също така отчете рекордна загуба за цялата английска Висша лига - 262,4 милиона паунда преди данъци.