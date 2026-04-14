"Лейкърс" без Лука Дончич за начало на плейофите

СНИМКА: РОЙТЕРС

Звездата на "Лос Анджелис Лейкърс" Лука Дончич може да пропусне началото на плейофите в НБА.

Словенецът ще се завърне в Калифорния в петък, след като прекара миналата седмица в Испания, за да лекува разтежението в лявото си бедро. От "Лейкърс" все още нямат очаквана дата за завръщането в игра на Дончич, но подобна травма обикновено изисква около месец за възстановяване.

27-годишният гард се контузи на 2 април при загубата от "Оклахома Сити Тъндър" с 96:139.

В първия кръг от плейофите калифорнийци ще се изправят срещу петия "Хюстън", където играе мегазвездата Кевин Дюрант.

