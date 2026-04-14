Ямал: Може да обърнем от 0:2 "Атлетико"

Вундеркиндът на "Барселона" Ламин Ямал е уверен, че тимът му има сили да навакса елиминира "Атлетико" (Мадрид) на четвъртфиналите в Шампионска лига. В първия мач вкъщи каталунците паднаха 0:2. Тоест за да продължат напред им трябва успех с поне 2 чиста гола.

„Не трябва да мислим за наваксването на два гола като за чудо. Всички сме местни, всички обичаме Барса. Знаем какво означава такъв момент. Ще дадем всичко от себе си", каза Ямал на пресконференцията преди реванша. Срещата в Мадрид е тази вечер от 22 часа.