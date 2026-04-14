Антонио Конте не иска да е селекционер на Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Старши треньорът на "Наполи" Антонио Конте заяви, че не е съгласен да бъде назначен за селекционер на италианския национален отбор.

"Не съм давал никакво съгласие. Все още имам една година от договора си с "Наполи" и след това в края на сезона ще говоря с президента. Тълкувайте думите ми правилно; ако са изопачени, няма да говоря повече", ядоса се Конте пред Rai Radio 1.

56-годишният италиански селелкционер на италианския национален отбор от 2014 до 2016 г. Наскоро се появиха информации, че "Наполи" е готов да пусне Антонио Конте в националния отбор.

Италия не успя да премине плейофите за квалификациите за световното първенство през 2026 г. "Адзурите" загубиха от Босна и Херцеговина след изпълнение на дузпи.