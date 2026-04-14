"Байерн" пожела звезда на "Нюкасъл"

Според журналиста от Sky Sports Флориан Плетенберг, крилото на "Нюкасъл" Антъни Гордън е обект на сериозен интерес от страна на "Байерн".

Отборът от Мюнхен сериозно обмисля варианта да подпише с 25-годишния англичанин, когото виждат като заместник на Луис Диас.

Гордън вече е бил информиран за интереса от немски клуб. Преговорите продължават, но "Байерн" и "Нюкасъл" все още не са осъществили директен контакт. "Свраките", от своя страна, биха искали да запазят звездата на отбора си.

"Нюкасъл" придоби играча от "Евертън" през януари 2023 г. за 45,6 милиона евро. През този сезон Гордън е изиграл 45 мача във всички състезания, в които е отбелязал 17 гола и е дал пет асистенции.