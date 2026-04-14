Оперират Кирил Десподов, аут е до края на сезона

Сезонът за капитана на българския национален отбор Кирил Десподов приключи предсрочно, след като се оказа, че ще трябва да се подложи на операция за хроничен проблем, съобщиха гръцките медии, цинирани от БТА.

Новината се появи на фона на подготовката на клубния му тим ПАОК (Солун) за дербито с АЕК (Атина) на 19 април от 18 часа. Отборът се събра на базата си в Неа Месемврия след Великденските празници.

Българинът се подложи на лечение поради упорит дискомфорт в палеца на левия си крак, където е изправен пред хроничен проблем. Този здравословен "казус" си го носи от доста време и се оказва, че няма как да го реши с медкаменти и терапия. Така Десподов ще се подложи на операция, като пропусне всичките 6 "финални" мача, които ПАОК има до края на сезона в първенството и купата. Също така отпада и за мачовете на българския национален отбор през юни срещу Молдова и евентуално срещу Косово.

Сезонът не беше никак лесен за Десподов, въпреки факта, че лятото започна с оптимизъм и перспективи, развитието донесе контузии, низходяща тенденция в представянето му и трудна битка за място в стартовия състав. Първите проблеми се появиха още през септември преди мача на българския национален отбор срещу Испания за Световните квалификации. Освен проблема с палеца на левия крак, през сезона имаше проблем с глезена, с мускулите и с гърба.

29-годишното крило завършва сезона с 30 участия, 5 гола и 4 асистенции във всички състезания в Гърция и в Европа.