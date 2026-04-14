"Барселона" си хареса нидерландец играл срещу "Левски"

20-годишната звезда на АЗ "Алкмаар" Кеес Смит прави изключителен сезон и е попаднал в радара на "Барселона", пише вестник "Мундо Депортиво". Халфът се отличи и в мачовете срещу "Левски" в плейофите на Лигата на конференциите, а след това продължи възходящата си форма, като впечатлява с визията си за играта и движението между двете наказателни полета.

Смит започна като титуляр в халфовата линия заедно с Жорди Класи и Пеер Коопмайнерс в първата среща на стадион "Васил Левски", завършила 2:0 за АЗ "Алкмаар". Младокът отново бе в стартовия състав и бе заменен в 57-ата минута от Свен Миянанс. По време на двубоя той отправи опасен удар от дистанция, спасен от вратаря Светослав Вуцов. Домакините спечелиха с 4:1.

Един от най-големите почитатели на Смит е националният селекционер и легенда на "Барселона" Роналд Куман, който вече му прати първа повиквателна за тима на "лалетата" по време на последния лагер. Той дори го сравнява с Педри от "Барса" като стил на игра и присъствие на терена.

Кеес Смит има договор с АЗ "Алкмаар" до 2028 година, като актуалната му цена е 25 милиона евро, но според специалисти тя скоро ще набъбне до 50 милиона.