Веласкес даде 3 дни почивка на "Левски"

Играчите на "Левски:" ще почиват три дни през тази седмица след дербито с ЦСКА, завършило 1:1. Тимът проведе възстановителна тренировка днес от 11 часа, която бе отворена за привърженици и репортери. Утре "сините" ще почиват, както и през уикенда - събота и неделя, когато ще се проведат парламентарни избори. В четвъртък и петък тимът на Хулио Веласкес ще има по едно занимание в сутрешните часове.