Капитанът на България на победа от финалите в Полша

"Любин" на капитана на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов е съвсем близо до класиране за финалите в първенството по волейбол в Полша. Неговият тим победи 3:1 "Пройект" в първи мач от 1/2-финалните плейофи. Серията се играе до два успеха.

Българският национал реализира 9 точки за успеха на шампионите.

Уилфредо Леон беше най-резултатен в полза на победителите с 25 точки, докато Бартош Беднож се отличи с 20 пункта за столичани.

Втората среща от плейофите между двата отбора ще се проведе на 18 април. Домакин е отборът от Любин.