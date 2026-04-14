Мениджърът на Илия Груев: Много съм горд от победа...

Капитанът на България на победа от финалите в Полша

Алекс Грозданов

"Любин" на капитана на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов е съвсем близо до класиране за финалите в първенството по волейбол в Полша. Неговият тим победи 3:1 "Пройект" в първи мач от 1/2-финалните плейофи. Серията се играе до два успеха.

Българският национал реализира 9 точки за успеха на шампионите.

Уилфредо Леон беше най-резултатен в полза на победителите с 25 точки, докато Бартош Беднож се отличи с 20 пункта за столичани.

Втората среща от плейофите между двата отбора ще се проведе на 18 април. Домакин е отборът от Любин. 

Четете още

Още от Волейбол

България днес

Водещи новини

Борис Бонев: Можехме да сме безгласна опозиция, но “Спаси София” няма да се откаже от идеите, които ще ни доближат до Прага и Париж