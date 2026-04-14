Божидар Саръбоюков ще скача на 6 турнира от Диамантената лига

Бронзовият медалист в скока на дължина от световното първентво в зала в Торун 2026 Божидар Саръбоюков ще започне летния си състезателен сезон с две участия в Диамантената лига по лека атлетика в Китай, съобщава от БФЛА.

Саръбоюков, който през миналата година стана европейски шампион на закрито, ще стартира на 16 май в първия кръг на най-престижната лекоатлетическа верига в Шанхай на 16 май, а седмица по-късно ще се включи и в надпреварата в Сямън.

На този етап атлет номер 1 на България за 2025 година има потвърдени и още четири участия в Диамантената лига през това лято – на 4 юни в Рим, на 10 юли в Монте Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих. Между тях той ще се състезава и в още няколко силни международни турнира.

В България Саръбоюков ще участва на Националния шампионат за мъже и жени, който ще се проведе на 25 и 26 юли. С националния екип възпитаникът на Димитър Карамфилов трябва да стартира и на Балканския шампионат (20-21 юни) във Волос (Гърция), както и на най-важния старт през сезона – европейското първенство в Бирмингам, което ще се състои между 10 и 16 август.