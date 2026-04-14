Мбапе ще играе с превръзка срещу "Байерн"

СНИМКА: РОЙТЕРС

Асът на "Реал" (М) Килиан Мбапе няма да носи маска в реванша срещу "Байерн" (Мюнхен) от четвъртфиналите в Шампионската лига утре, а специална превръзка, пише вестник "Марка".

Германците имат аванс от 2:1 след успех в Испания.

Преди 3 дни Мбапе получи аркада на веждата е е наложи да бъде зашит.

Утре асът ще играе с превръзка над дясното си око, като привържениците на "Реал" (Мадрид) имат опасения дали това ще го разколебае при евентуална игра с глава. През настоящия сезон нападателят е вкарал 39 гола в 38 мача във всички турнири. 

СНИМКА: РОЙТЕРС

