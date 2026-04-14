Португалска легенда ще води Гана на световното

Португалският специалист Карлош Кейрош бе назначен за национален селекционер на Гана за световното първенство по футбол това лято, обявиха от федерацията на страната.
73-годишният треньор е водил няколко национални отбори през кариерата си, както и "Реал" (Мадрид). За него това ще бъде четвърто световно първенство.
Той наследява на поста Ото Адо, който бе уволнен преди две седмици след загубата на Гана от Германия с 1:2 в приятелски мач.
"Треньорът Кейрош ще започне веднага работа, за да подготви "Черните звезди" за турнира, който започва на 11 юни", пишат от ганайската федерация. В съобщението не се споменава продължителността на договора му.
Карлош Кейрош, който е със статут на легенда в треньорството, вече е водил Португалия на световните финали през 2010, както и два пъти Иран - през 2018 и 2022. Той е водил още националните тимове на Обединените Арабски Емирства, Колумбия, Египет, Катар и Оман.
Отборът на Гана е в Група L на световното първенство, заедно с Англия, Хърватия и Панама.