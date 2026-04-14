Пенсиите вече няма да се бавят, ако изплащането им...

Португалска легенда ще води Гана на световното

Карлош Кейрош. Снимка: фейсбук/Кейрош

Португалският специалист Карлош Кейрош бе назначен за национален селекционер на Гана за световното първенство по футбол това лято, обявиха от федерацията на страната.

73-годишният треньор е водил няколко национални отбори през кариерата си, както и "Реал" (Мадрид). За него това ще бъде четвърто световно първенство.

Той наследява на поста Ото Адо, който бе уволнен преди две седмици след загубата на Гана от Германия с 1:2 в приятелски мач.

"Треньорът Кейрош ще започне веднага работа, за да подготви "Черните звезди" за турнира, който започва на 11 юни", пишат от ганайската федерация. В съобщението не се споменава продължителността на договора му.

Карлош Кейрош, който е със статут на легенда в треньорството, вече е водил Португалия на световните финали през 2010, както и два пъти Иран - през 2018 и 2022. Той е водил още националните тимове на Обединените Арабски Емирства, Колумбия, Египет, Катар и Оман.

Отборът на Гана е в Група L на световното първенство, заедно с Англия, Хърватия и Панама.

Четете още

Още от Мондиал 2026

Водещи новини

Борис Бонев: Можехме да сме безгласна опозиция, но “Спаси София” няма да се откаже от идеите, които ще ни доближат до Прага и Париж