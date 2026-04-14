България с 13 джудисти на европейското в Тбилиси

1444
Марк Христов. Снимка БФДжудо

България ще бъде представена от 13 джудисти на европейското първенство в Тбилиси (Грузия), което ще бъде проведено от четвъртък до неделя (16-19 април).

В надпреварата ще участват най-добрите български състезатели Ивайло Иванов, Марк Христов, Георги Граматиков и Габриела Димитрова. На шампионата участие ще вземат и по-млади състезатели като Надие Жаафар и Ирина Железарска.

Тимът ще бъде воден от треньорите Ганчо Дойков, Виден Василев, Красимир Христов и Свилен Скерлев. За първенството са заявени 406 състезатели от 46 държави, а жребият ще бъде теглен в сряда, 15 април, от 17 часа българско време.

Програма на българското участие, финалите са от 17 часа:

16 април, четвъртък
11:30 часа елиминаци: Габриела Димитрова (52), Боян Йотов (66),

17 април, петък
11:30 часа елиминации: Снежана Граматикова (57), Снежана Грамикова (63), Марк Христов и Виктор Скерлев (73)

18 април, събота
11:30 часа елиминации: Надие Жаафар (70), Георги Граматиков и Христо Вълков (81), Ивайло Иванов и Мариян Палев (90)

19 април, неделя
11:30 часа елиминации: Ирина Железарска (над 78), Борис Георгиев (100)

