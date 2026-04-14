Капитанът на "Левски": Трябва да поемем отговорност на терена

"Казах и на момчетата в съблекалнята - ние сме тези, които трябва да поемем отговорност на терена и да носим куража в себе си. Спокойни сме и сме здраво стъпили на земята. Имаме план и ще го спазваме до края".

Това каза капитанът на "Левски" Георги Костадинов пред клубния сайт на "сините". Вчера той и съотборниците му направиха 1:1 с вечния враг ЦСКА в среща от последния кръг от редовния сезон. Така "сините" имат 10 точки аванс пред "Лудогорец", като 14-кратните шампиони са с мач по-малко.

След края на дербито вчера Костадинов заяви, че планът на "Левски" в мача е бил да минимизира положенията на съперника пред вратата си, като в тима са били сигурни, че ще реализират някое от положенията си в атака, което и стана.