Световното ще донесе приходи от $ 80 милиарда на домакините

80 милиарда долара ще е икономическият ефект от световното първенство за трите държави, които домакинстват - САЩ, Мексико и Канада, сочат икономически изследвания. Разбира се, повечето ще са за американците, където са повечето двубои.

Очаква се да бъдат разкрити 480 000 работни места, за да се поеме целият поток от туристи, които планират да посетят двубоите.

В същото време върви и тотално щавене на феновете, като например цените на хотелите в Лос Анджелис за първенството скочиха с 90%. Отделно е проблемът със системата за билети на ФИФА, където при динамичното предлагане те достигнаха до над 10 000 долара.

Средният престой на ден вече е 416 долара, докато в Лос Анджелис е 490.

В същото време световното ще е и най-замърсяващото в историята. За месец ще се генерират 9 милиона метрични тона парникови газове.