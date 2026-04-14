Надъхват “Барса” с “Вярвай, за да се почувстваш жив” на три езика

“Барселона” публикува съобщение на три езика преди реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига

В него каталунците трябва да преодолеят изоставането от 0:2 срещу “Атлетико” на стадион “Риад Ер Метрополитано” в Мадрид.

Четвъртфиналният реванш едовечера от 22 ч българско време и ще мине под свирката на французина Клеман Тюрпен.

“Вярвай, за да се чувстваш жив” - Believe to feel alive на английски, Сreure per sentir-se viu на каталунски и Сreer para sentir vivo на испански е тройното послание, споделено от “Барселона” в социалните медии.

Срещу себе си обаче каталунците ще имат отбор, чийто треньор никога не е губил мач от преките елиминации в европейските турнири като домакини - Диего Симеоне. Ако традицията се затвърди, това ще означава полуфинал за “дюшекчиите”.

“Това е част от играта”, коментира факта Симеоне.

