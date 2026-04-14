Мениджърът на Илия Груев: Много съм горд от победата на "Олд Трафорд"

Мениджърът на "Лийдс" Даниел Фарке бе много радостен от победата с 2:1 при гостуването на "Манчестър Юнайтед" в двубой 32-ия кръг от Висшата лига.

Нашият национал и футболист №1 на България за 2025-а Илия Груев бе пуснат от германеца на терена в 74-ата мин след почетното попадение на Каземиро, с което домакините намалиха изоставането си. Халфът помогна аванса да бъде запазен.

Така "Лийдс" записа първи успех на "Олд Трафорд" от 1981 г.

"Разбира се, много се гордея. Чувствам се изключително, особено при тези обстоятелства и в критичен период от сезона. Бяхме малко под напрежение, а и седмицата не беше лесна. Не може да разчитаме на ключови играчи. Бяхме по-смели в предни позиции.

Искахме да доминираме. Не можехме просто да се защитаваме. Пресирахме, владеехме топката, а първото полувреме беше перфектно. Само по този начин може да си тръгнеш с точки от "Олд Трафорд". Заслужавахме да победим, имахме отлична вечер. Спечелихме срещу много силен отбор. Постигнахме нашите цели", заяви Фарке.

След победата "Лийдс" има 36 т. на 15-ото място и е на 6 от зоната на изпадащите.