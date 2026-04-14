Мениджърът на "Уест Хем" припомни фамозен гол на Краси Балъков

Мениджърът на "Уест Хем" от английската Висша лига Нуно Ешпирито Санто не скри възхищението си от легендите на българския футбол Красимир Балъков и Емил Костадинов. Той има личен опит срещу двамата герои от САЩ'94, тъй като се е изправял срещу тях в португалското първенство през 90-те години на миналия век.

52-годишният специалист си спомни времената на своята футболна кариера в разговор с Кирил Евтимов след победата на „чуковете" с 4:0 над "Уулвърхемптън". Българският финансист беше сред гостите на „Лондон Стейдиъм" и това му даде шанс да се види с португалеца.

„Специални поздрави на Красимир Балъков, който наскоро стана на 60 години. Той беше голяма звезда на "Спортинг" (Лисабон), когато бях вратар на "Витория" (Гимараеш). Няма да забравя как в един мач ми вкара гол с пета. Страхотен футболист. Пожелавам му здраве и дълги години живот", разказа мениджърът на Уест Хем.

Нуно Ешпирито Санто и Кирил Евтимов

„Знаеш ли, че отлично си спомням и Емил Костадинов. Едно от големите имена в един много силен състав на "Порто" през 90-те години. Винаги бях притеснен, когато трябваше да играем срещу неговия отбор. Двамата с Балъков бяха невероятни футболисти и заслужено са легенди в България", допълни Нуно Ешпирито Санто.

След победата на „чуковете" Кирил Евтимов успя да проведе и кратък разговор с португалския национал Матеуш Фернандеш. Пред бургазлията 21-годишният халф на "Уест Хем" изрази увереност, че със сигурност ще бъде част от представителния тим на страната си за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото.

Четете още

Още от Футбол

