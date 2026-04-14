Инфантино изрази съболезнования по повод убийството на футболист в Гана

Президентът на ФИФА Джани Инфантино

Президентът на ФИФА Джани Инфантино изрази съболезнования от името на световната футболна централа към засегнатите от смъртта на ганаеца Доминик Фримпонг при въоръжено нападение срещу автобуса на отбора му.

Фримпонг игра за клуба от ганайската Висшата лига "Берeкум Челси", а рейсът на отбора е бил нападнат от маскирани въоръжени мъже по време на връщане след мач от местното първенство.

Футболисти и ръководители на клуба са избягали в храстите, за да се скрият, но Фримпонг е починал от огнестрелни рани при нападението. Джани Инфантино написа късно в понеделник в Инстаграм, че е "дълбоко натъжен" от трагичната кончина на Фримпонг.

"От името на световната футболна общност и всички във ФИФА, изразяваме съболезнованията си на семейството, приятелите му, всички във ФК Берекум Челси и всички, които са го познавали", каза той.

