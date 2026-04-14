България с най-доброто на световната купа по художествена гимнастика в Баку

Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът за жени ще участват на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан), която ще се проведе от 17 до 19 април.

Това е трета Световна купа за годината след София и Ташкент (Узбекистан).

Стилияна Николова стана сребърна медалистка в многобоя в София, а Ева Брезалиева взе златото на бухалки пред родна публика.

В надпреварата ще стартират 78 индивидуални гимнастички от 42 държави, сред които олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия), европейската шампионка Таисия Онофричук (Украйна), италианките София Рафаели и Тара Драгаш, Альона Тал Франко и Мейтал Маял Сумкин (Израел), Тахмина Икромова и Лола Джураева ((Узбекистан), Акмарал Йерекешева (Казахстан), Хатидже Гюкче Емир (Турция), Вера Тогулкова (Кипър), Лилана Левинска (Полша), неутрални състезателки от Беларус и Русия Алина Харнаско и София Илтерякова и други.

Ансамбълът в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова ще спори за отличията с 15 отбора от световния елит - Бразилия, Италия, Израел, Япония, Испания, Германия, Украйна, Узбекистан и други.

По програма в петък и събота са квалификациите индивидуално и ансамбли, а в неделя - финалите на отделните уреди.