Български успех в Лозана - Найден Тодоров избран в новия Изпълком на Европейската асоциация на спортните журналисти

Президентът на Българската асоциация на спортните журналисти Найден Тодоров беше избран отново за член на Изпълнителния комитет на Европейската асоциация на спортните журналисти (AIPS Europe). Това се случи по време на 88-ия конгрес на Международната асоциация на спортните журналисти (AIPS), проведен в Олимпийския музей в Лозана (Швейцария).

След като преди 4 г. в Рим Найден Тодоров, който от 18 г. е част от екипа на "24 часа", стана първият българин в управлението на AIPS Europe в историята на организацията, която е най-голямата континентална секция към Международната асоциация на спортните журналисти, сега в олимпийската столица Лозана той отново получи доверието на делегатите да е част от ръководния орган в периода 2026 - 2030 г.

AIPS е създадена през 1924 година в навечерието на олимпийските игри в Париж, а България е сред страните учредителки. В Изпълнителния комитет на организацията тогава е избран Чавдар Стотойлов и той става член на първата ръководна структура на Международната асоциация на спортната преса.

Найден Тодоров е първият българин в ръководните структури на AIPS след историческия първи Изпълнителен комитет. Така по време на отбелязването на вековния юбилей на Международната асоциация на спортните журналисти през 2024 г., българин отново беше част от управленските структури. Както ще бъде и през 2027 г. - по време на отбелязването на половинвековния юбилей от създаването на AIPS Europe през 1977 г.

Джани Мерло (Италия) спечели изборите за президент на AIPS и започна последния си 4-годишен мандат като ръководител на световната организация. Марк Вентуяк (Франция) беше избран за президент на AIPS Europe.