УЕФА отхвърли жалбата на "Барселона" за неотсъдена дузпа срещу "Атлетико"

УЕФА отхвърли жалбата на "Барселона" срещу съдийството в първия мач от четвъртфинала на Шампионската лига срещу "Атлетико" (Мадрид", загубен с 0:2 на "Ноу Камп".
„Контролният, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА обявява жалбата за недопустима", се казва в изявлението.
Каталунският клуб изрази недоволство от факта, че не е отсъдена дузпа през второто полувреме за игра с ръка от защитника на "Атлетико" Марк Пубил. "Барселона" заяви, че това съдийско решение на румънеца Ищван Ковач е неправилно и пряко е повлияло на мача и неговия резултат.
Реваншът е тази вечер в Мадрид.