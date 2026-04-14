УЕФА отхвърли жалбата на "Барселона" за неотсъдена дузпа срещу "Атлетико"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

УЕФА отхвърли жалбата на "Барселона" срещу съдийството в първия мач от четвъртфинала на Шампионската лига срещу "Атлетико" (Мадрид", загубен с 0:2 на "Ноу Камп".

„Контролният, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА обявява жалбата за недопустима", се казва в изявлението.

Каталунският клуб изрази недоволство от факта, че не е отсъдена дузпа през второто полувреме за игра с ръка от защитника на "Атлетико" Марк Пубил. "Барселона" заяви, че това съдийско решение на румънеца Ищван Ковач е неправилно и пряко е повлияло на мача и неговия резултат.

Реваншът е тази вечер в Мадрид.