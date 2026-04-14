Приходите на УЕФА от спонсори ще минат милиард евро през 2027 г.

Приходите от спонсори на европейската футболна централа УЕФА ще надхвърлят 1 милиард евро през следващата календарна година, съобщава „Гардиън".

Според британската медия трите клубни надпревари - Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите, ще генерират още по-сериозни средства, стартирайки от догодина, след като УЕФА се доближи до сключването на два нови глобални договора, предава БТА.

UC3 - търговското съвместно предприятие, притежавано от УЕФА и клубовете, е близо до финализирането на споразумение с официален доставчик на разплащания и технологичен партньор, което ще доведе до над 40% увеличение в приходите от спонсорства. Вече са сключени шестгодишни договори с AB InBev (официален бирен спонсор на УЕФА), както и с „Пепси" (спонсор на безалкохолни напитки), а през миналата седмица „Найк" започна преговори, за да замести „Адидас" като официален снабдител на топки за надпреварите на УЕФА.

Прогнозираните увеличения в постъпленията вече надвишават тези, достигнати след продажбата на телевизионните права за периода 2027 до 2031 година. Така общите годишни приходи на УЕФА ще прескочат 6 милиарда евро, което е значително повече спрямо настоящата сума от 4,4 милиарда.

Понастоящем 56% от приходите от клубните турнири отиват за отборите от Шампионската лига, 17% остават за тимовете от Лига Европа и 9% - за участниците в Лигата на конференциите.

Растящите приходи на УЕФА от следващата година ще доведат до повече напрежение върху ръководния орган на европейския футбол, от който ще се изискват предоставяне на повече средства за клубовете извън елита. Седем отбора получиха над 100 милиона от наградните фондове през миналия сезон, сред които най-много заслужи шампионът в най-престижния клубен турнир - Пари Сен Жермен (144,4 милиона), а с това се увеличиха и притесненията за все по-голямо неравенство сред тимовете на Стария континент.