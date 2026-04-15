Дежавю от редовния сезон в плейофите = титла за “Левски”

Ако резултатите между тимовете от топ 4 в първата част на кампанията се повторят и в заключителния етап, то "сините" със сигурност ще ликуват през май

Ако резултатите от редовния сезон между тимовете от топ 4 се повторят и във финалните плейофи, то “Левски” ще бъде шампион в края на кампанията.

Това сочи простата математика, показваща спечелените точки между тимовете в борбата за медалите.

Реално 3-ият и 4-ият във временното класиране - ЦСКА и ЦСКА 1948, имат илюзорни шансове през май да са на върха в класирането, като това ще граничи с чутовни провали на “Лудогорец” и “Левски”. Именно между 14-кратните първенци у нас и “сините” ще е дуелът за най-ценния трофей.

Преди началото на заключителните 6 мача от плейофите столичани имат 10 точки аванс пред разградчани. Хегемонът обаче е с мач по-малко. И ако спечели срещу “Арда” днес, разликата ще бъде стопена с 3 по-малко.

Ако погледнем срещите през редовния сезон между тимовете от първата четворка, ще стигнем до заключението, че “Левски” не е спечелил най-много точки срещу най-силните отбори. Но пък това ще бъде достатъчно на Хулио Веласкес и подопечните му да прекъснат сухата серия от 17-годишно чакане за титла.

В шестте си двубоя - по два срещу “Лудогорец”, ЦСКА и ЦСКА 1948, воденият от испанския спец тим е завоювал 8 пункта. Активът бе събран от 2 победи срещу “червените” от Бистрица и по едно равенство с ЦСКА и “Лудогорец”.

В същото време

хегемонът е

завоювал с

3 повече

от “Левски”

срещу

съперниците

от топ 4

Разградчани взеха 4 точки от “сините” в двата мача до момента - победа в Разград и равенство на “Герена”. Същия актив “Лудогорец” завоюва и срещу ЦСКА. А срещу ЦСКА 1948 на сметката си шампионите имат победа и загуба - 3 точки. Или иначе казано, общо 11. Тоест само с 3 повече от все още убедителния лидер във временното класиране столичен тим.

ЦСКА пък е събрал толкова, колкото и вечният враг - 8. “Червените” взеха най-много от “Левски” - над “сините” записаха победа и равенство - 4 точки. Успех и поражение пък имат срещу адашите от 1948. А успяха да измъкнат и точка от “Лудогорец” при домакинството в София.

Най-малък актив от голямата четворка, която ще се бори за медалите, събира ЦСКА 1948. Отборът, домакинстващ в Бистрица, в редовния сезон записа победи над ЦСКА и “Лудогорец” при първото завъртане, като и падна от “Левски”. При второто ЦСКА 1948 загуби от всички противници, тоест има едва 6 спечелени точки срещу най-силните тимове в т.нар. роден елит.

С оглед на това, че статистиката обаче никога не е точна и няма дежавю от редовния сезон откъм резултати и в плейофите, то

“сините” се

нуждаят от

12 точки, за да

спечелят титлата

Това е при все че “Лудогорец” триумфира във всичките си мачове до края на кампанията - общо 7, тоест разградчани прибавят 21 пункта към актива си.

Иначе “сините” явно не са си научили урока отпреди седмица. В дербито с ЦСКА “Левски” получи гол в продължението, за да бъде фиксирано крайното 1:1, както бе и в предния кръг, когато “Добруджа” изравни за 2:2 в последния възможен момент. Тази загуба на точки може и да натежи в края на сезона.

В същото време футболистите на “Левски” ще почиват 3 дни през тази седмица. Първият мач на “сините” от плейофите ще е след поне 10 дни, като в петък ще се тегли жребият за определяне на срещите от заключителната фаза.

“Горчилката още тежи, но заедно продължаваме по своя път. Благодарим ви, че сте винаги зад нас! Това ни дава сили да продължаваме напред по-силни”, написаха от “Левски” часове след завършилото вечно дерби с ЦСКА.