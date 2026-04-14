Пред Пламен Андреев се отваря шанс в "Лех"

"Лех" (Познан) реши да продаде вратаря си Бартош Мрозек през лятото, а това променя цялостната картина за този пост при лидера в полското първенстство, съобщават медиите в страната.

Според сайта "Fakt", клубът е готов да се раздели със стража, въпреки установения му статут в първия отбор, като цената е около 4-5 милиона евро за 26-годишния играч. Изданието обаче уточнява, в "Лех" нямат намерение да блокират трансфера на вратаря в чужбина, ако бъде направена малко по-ниска оферта.

Втори вратар в тима е българинът Пламен Андреев, който обаче не е записал нито една среща .Юношата на "Левски" пристигна под наем от "Фейенорд", като неговата роля беше ясна – да държи Мрозек в добра кондиция със силна конкуренция на тренировките. А според информации от клуба, Андреев във всяко занимание е максимално отдаден. За това каква е позицията на Мрозек в клуба говори и фактът, че 26-годишният футболист не дава шанс на конкурентите си да играят – полският национал излезе на терена дори и в мача за купата на Полша срещу четвъртодивизионния отбор "Гриф Слупск".

След евентуалната раздяла с Мрозек, полските медии са раздвоени в оценката си дали "Лех" ще направи постъпки пред "Фейенорд" да вземе за постоянно Андреев, още повече в момента той е запознат с обстановката на улица „Българска", или пък ще се търси друг вратар.

„Естественият наследник на Мрозек на вратарската позиция в "Лех" в момента изглежда е Пламен Андреев. Българинът беше привлечен в Познан през лятото, но все още чака дебюта си в първия отбор. 21-годишният футболист със сигурност би бил най-сериозната алтернатива, ако една от най-големите им звезди си тръгне", подчертава sport.interia.pl., цитиран от БТА.