Англия раздвоена за червения картон за скубане

Висшата лига бе виждала какво ли не, но в понеделник вечерта стана свидетел на нещо куриозно, комично, но и цинично. Играчът на “Манчестър Юнайтед” Лисандро Мартинес беше изгонен в мача с “Лийдс” след скубане на косата на нападателя на йоркширци Доминик Калвърт-Люин.

А в Англия вече цял ден се занимават с това дали решението на рефера Пол Тиърни е било правилно. Мненията са в двете крайности - задължително изгонване заради непристойното действие на бранителя на “Юнайтед” спрямо съперника и че това е част от играта.

Бившият съдия от Висшата лига Марк Халси твърди, че Лисандро Мартинес не е трябвало да бъде изгонен за това, че е дърпал косата на Доминик Калвърт-Люин. Той твърди, че решението е било много сурово и действията на бранителя не са насилствено поведение. Мениджърът на “червените дяволи” Майкъл Карик определи червения картон за своя играч като най-лошото съдийско решение без основание.

Други обаче, разбира се, са на коренно различно мнение. И очакват тежка санкция за аржентинския бранител.

Потърпевшият призна след срещата, че не изпитва лоши чувства към Марнитес, който го оскуба.

Иначе “Лийдс” с Илия Груев в състава спечели 2:1 на “Олд Трафорд”, а успехът е първи за йорширци от 45 г. насам в “Театъра на мечтите”. За последно отборът победи “червените дяволи” през февруари 1981 г. Като преди двубоя в понеделник балансът на “Лийдс” при гостувания на “Юнайтед” бе 11 загуби и 7 равни.

Футболист №1 на България се появи в 74-ата мин при резултат 2:1. И 15-те паса на българския халф бяха точни, той върна веднъж притежанието на топката, пробва един удар, направи 2 изчиствания, спечели и 2-та си въздушни дуела, като вторият бе и последното отиграване в мача. Интересното е, че с този резултат Груев и компания добавиха още една двойка мачове срещу грандове във Висшата лига през този сезон (на “Еланд Роуд” мачът завърши 1:1) без загуби.

“Лийдс” не падна също така от “Ливърпул” и “Челси”.

“Много съм горд от победата на “Олд Трафорд”, каза мениджърът на Илия Груев. С победата тимът се изкачи до 15-ото място и вече 36 точки, като е на 6 от зоната на изпадащите. “Юнайтед” е 3-и с 55 т.

