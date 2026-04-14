“Арсенал” избира Висшата лига пред Шампионската лига

“Арсенал” май избира да хвърли всички сили в това да спечели Висшата лига, вместо да продължи напред в Шампионската лига. Лондончани ще пазят всичките си основни играчи за дуела в неделя срещу “Манчестър Сити”, който може да даде отговор кой ще спечели титлата в Англия. А в реванша със “Спортинг” (Лисабон) от 1/4-финалите на най-комерсиалния турнир утре мениджърът на тима Микел Артета няма да рискува с тези, които имат какъвто и да е проблем, било то и лек. В първия мач в Португалия “Арсенал” би 1:0.

Аут за двубоя със “Спортинг” са Деклан Райс, Букайо Сака, Мартин Йодегор, Юриен Тимбер и Рикардо Калафиори.

Иначе в Англия вече се появиха слухове, че столът на Микел Артета се клати много сериозно. И той ще бъде уволнен, ако в края на сезона воденият от него отбор не спечели първенството.