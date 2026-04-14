Втори процес за непредумишлено убийство на Марадона започна днес в Аржентина

Вторият процес, включващ медицинския екип на аржентинската футболна легенда Диего Марадона, започна днес, пет години и половина след смъртта му. Седем лекари и болногледачи се явиха в съда в Сан Исидро, северно от Буенос Айрес.

Очаква се производството да продължи месеци. Първоначално са насрочени два дни за заседания седмично и ще бъдат изслушани общо около 90 свидетели, предава БТА.

Прокурорите обвиняват личния лекар на Марадона Леополдо Луке, неговия психиатър Агустина Косачов и психолог, друг лекар, медицинския координатор на здравната застрахователна компания и двама болногледачи в непредумишлено убийство. Всички обвиняеми отричат ​​обвиненията.

Ако бъдат осъдени, те са изправени пред присъди до 25 години затвор. Отделен процес се води срещу друга медицинска сестра.

Марадона почина от сърдечен удар на 25 ноември 2020 г. на 60-годишна възраст в частен жилищен комплекс. Няколко седмици по-рано той претърпя операция на мозъка.

Разследващите смятат, че са допуснати сериозни грешки при домашните грижи за носителя на Световната купа през 1986 г.

Делото трябваше да бъде „възобновено", след като първият процес беше обявен за недействителен през май миналата година – след 21 дни. Производството беше спряно, след като една от съдийките от тричленния състав беше отстранена от длъжност заради участието си в „неоторизиран документален филм за процеса".