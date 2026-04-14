Американка купува "Лион"

Американката Мишел Кан, която е миноритарен акционер в "Ийгъл Футбол Груп", се подготвя да купи "Олимпик" (Лион), според комюнике на френския футболен клуб, цитирано от АФП.

Административният съвет на "Ийгъл Футбол Груп" формира независим комитет, за да се избегне всякакъв конфликт на интереси, при положение, че генералният директор на компанията иска да придобие акции, които принадлежат на холдинга.

Холдингът, който е базиран в Лондон, и е миноритарен акционер в "Олимпик" (Лион) и бе обявен в несъстоятелност в края на март, отстрани американеца Джон Текстър от ръководството си.

Тази процедура е с цел да се премине към смяна на контрола на компанията, която да е последвана от публична оферта за активите й, предава БТА.

Комитетът е съставен от трима независими администратори и е натоварен с това да следи административните процеси и да подготви евентуална публична оферта.

От "Ийгъл Футбол Груп" обясниха, че може да споделят конфиденциална информация с трета страна, която е заинтересована от придобиването на акциите.

Така компанията на практика търси нов собственик на активите си, като това може да бъде консорциум между "Арес Капитал" и Мишел Кан.

След като бе пред административно изпадане в по-долна дивизия в края на сезон 2024-25 заради големи дългове, "Олимпик" (Лион) е ръководен от 30 юни 2025 от тандема Мишел Кан-Майкъл Герлингър.

Именно Кан бе назначена за генерален директор на "Ийгъл Футбол Груп" от американския фонд "Арес", който пое ръководството на клуба, след като предостави на Текстър 425 милиона да купи "Олимпик" (Лион) през 2022.