"Марица" - "Левски" е финалът при дамите

"Левски" ще спори със серийния шампион "Марица" във финала на волейболното първенство при жените за втора година поред.

"Сините" записаха категоричен успех с 3:0 (25:17, 25:17, 25:21) като гост на ЦПВК в четвъртата среща от полуфиналите, с която оформиха обрата в серията до 3:1 победи и я затвориха в своя полза.

Във финала отново се играе до три победи от пет мача. Първият двубой е на 22 април в Пловдив. Три дни по-късно зала "Левски София" приема втората част на сблъсъка. На 28-и той се мести отново в Пловдив. При нужда от четвърти и пети мач те ще са на 1 и 4 май, като съответно "сините" ще са домакини и гости.

Най-резултатна за победата на "Левски" днес беше Мария Златанова с 14 т.