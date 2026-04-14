ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама гърци са арестувани за издигане на гръцко зн...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22662071 www.24chasa.bg

"Марица" - "Левски" е финалът при дамите

1420
Снимка: Startphoto.bg

"Левски" ще спори със серийния шампион "Марица" във финала на волейболното първенство при жените за втора година поред.

"Сините" записаха категоричен успех с 3:0 (25:17, 25:17, 25:21) като гост на ЦПВК в четвъртата среща от полуфиналите, с която оформиха обрата в серията до 3:1 победи и я затвориха в своя полза.

Във финала отново се играе до три победи от пет мача. Първият двубой е на 22 април в Пловдив. Три дни по-късно зала "Левски София" приема втората част на сблъсъка. На 28-и той се мести отново в Пловдив. При нужда от четвърти и пети мач те ще са на 1 и 4 май, като съответно "сините" ще са домакини и гости.

Най-резултатна за победата на "Левски" днес беше Мария Златанова с 14 т.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

