Шефът на федерацията по таекуондо излезе с отворено писмо до Андрей Гюров

Председателят на Българската федерация по олимпийско таекуондо, първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз и вицепрезидент на БОК Слави Бинев, излезе с отворено писмо до премиера Андрей Гюров и медиите в България. Всичко това се случи, след инструктажа в Министерски съвет, където представителите на родните федерации имаха среща с Гюров и неговия съветник по спортните въпроси Димитър Бербатов.

Отворено писмо след инструктажа в Министерски съвет

На първо място, Христос Воскросе!

Благодаря за първата стъпка на Димитър Бербатов и неговия екип. Но сега моля да чуете проблемите, които не можеха да бяха споделени с вас в анкетата. Или ако са били споделени, не в тяхната пълнота.

Не знам дали сте наясно, но съществува федерация – и вероятно не е само една – която вече пети месец не получава средствата си. Два от тези месеци са във времето на вашето управление. Това не е просто пропуск – това е провал на приоритети. Защото, ако наистина не можете да подредите, кое е важно, значи съществуват сериозни управленченски дефицити. Особено на фона на уверенията от вашия министър и от премиера, че именно тези проблеми могат да бъдат решени бързо. За нас – те не бяха.

Второто – и най-важно – изобщо не беше дискутирано: кой може да свърши работата? Не кой ще заеме поста, а кой реално ще има капацитета да направи необходимото. Защото това изисква човек, който слуша. Човек, който иска да чуе. Не фигурант, който удобно ще се оправдава с предишните или с обстоятелства извън контрол.

Говорихте за вяра и надежда. Да – това са нещата, които в момента държат българския спорт жив. Но пропуснахте най-важното – рационалността. А тя липсва. Липсва в министерството, липсва във всяко негово действие. Администрацията е задръстена. Процесите са абсурдно усложнени – десетки подписи, безкрайни дирекции. И в същото време ни се обяснява за „бюджетен проблем". Странно как този проблем не засяга заплатите в самото министерство, но засяга тези, които реално създават стойност. Като човек с дългогодишен бизнес опит ще го кажа ясно: в нормалния бизнес последни взимат пари тези, които не създават продукта. В случая – продуктът е спортът. А вие наказвате именно него.

Ще го кажа още по-ясно – Министърът и цялата администрация не са съпричастни с дейността на министерството. Като дългогодишен ръководител заявявам най-отговорно, че това министерство може да функционира с 20 човека администрация, заедно с охраната и чистачките. Проблемът не е само в разхищението на средства, а в пълната липса на прозрачна формула за разходването им. Няма ясни критерии. Няма прозрачност. Най-важните решения за финансирането на федерациите се взимат от тайни комисии. Основен принцип е че колкото повече хора се грижат за един процес, те не не улесняват процеса, те дори го затрудняват, за да оправдаят присъствието си там.

На следващо място подчертавам, че е необходим координационен център между всички министерства, които имат отношение към спорта, както и с Асоциацията на общините. Това е базово управленско решение, което липсва.

Друга важна тема - треньорите – хората, за които говорите – са унизително недооценени. Те са не просто зле платени. Те са сред най-ниско платените в света – дори спрямо държави с много по-слаба икономика от нашата. Това е показателно.

Министърът трябва да бъде част от спорта. До хората. До федерациите. Не срещу тях. Не в ролята на прокурор. Не в ролята на човек, който дели на „наши" и „ваши". Ключов въпрос е: ще има ли министър, който води диалог, или ще продължим да слушаме инструкции? Както, за съжаление се случи на днешната среща в МС, на която бяхме единствено инструктирани.

Днес не ми бече позволено да задам един конкретен въпрос (може би, това не бе случайно): ако г-н Министъра се класира четвърти на световно първенство, ще приеме ли грамота за петнадесето място? Защото точно това се случва на Българска Федерация по Таекуондо. Това е резултатът от липсата на критерии за финансиране на спорта. И поради това ни се налага да приемаме това унижение. Постоянно ни се обяснява, че трябва увеличението на бюджета ни да се случва постепенно. На това място бих желал да поясня следното, че в бизнеса се инвестира там, където има растеж. Там, където има резултати. Когато един спорт – като Таекуондо – върви нагоре, следва да се инвестира именно в него, а не това да се прави в губещи сектори. В момента държавата прави точно обратното. И това е системен проблем.

В края на моето писмо, но не по-малко по важност, е да се обърне внимание на вашето предложение. Данъчните „стимули", които се представят, са подвеждащи. 10%, 20%, 35% звучат добре, но реално са 1%, 2% и 3.5%. Това не е стимулиране – това е илюзия. В държави като Италия, Унгария и Румъния това са реални средства. Тук – просто е намаляване на данъчната основа.

Още по-притеснително – покрай спорта се опитват да се прокарат други интереси: университети, НПО-та и други частни и нечастни организации. Това изкривява целия процес и рискува да блокира приемането на законодателството. Вместо спортен стимул – получаваме размиване на целта. След края на днешната инструкция, смело мога да потвърдя, че идеята беше не да се търси помощ за спорта, а покрай тази илюзия, да се пробутат други реални интереси.

И още нещо – ключов играч липсваше- КРИБ. Най-голямата бизнес организация в страната. Организацията, която реално има отношение към данъчната политика. Не само че не присъстваше – на неин представител е било отказано участие. Това безумие няма нужда от коментар.

Следващия път – не ме канете на среща, за да ми давате инструкции. Изпратете ги. Напишете ги. Запишете видео. Но не ме карайте да пътувам от другия край на света, за да бъда част от еднопосочен разговор, а не от дискусия.

Изминалият уикенд беше паметен за Българското Таекуондо. За първи път имаме медал от световно първенство в женските категории. Дори само по тази причина, трябваше да ми бъде дадена думата, или поне да бъда поздравен за това. Това не е просто пропуск – това е отношение.

Ако не сте били информирани – проблемът е още по-голям. Това означава, че сте заобиколени от хора, които не си вършат работата.

И въпреки всичко – резултатите са факт. Днес имаме и пето място след три победи на Доротея Димитрова ( не знаем какво щеше да се случи, ако бях там и можех да я подкрепя на живо).

Благодаря.

Слави Бинев